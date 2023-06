Schusswaffen im Handgepäck! NFL-Profi am Flughafen verhaftet

Es ist nach dem Wirbel um NBA-Superstar Ja Morant der nächste Waffen-Vorfall im US-Sport: Football-Profi Jack Jones von den New England Patriots ist aufgrund des Mitführens von zwei Schusswaffen in seinem Handgepäck am internationalen Flughafen Boston Logan verhaftet worden.

Wie die Polizei des US-Bundesstaats Massachusetts am Freitag mitteilte, soll der Cornerback in der kommenden Woche vor dem Bezirksgericht East Boston angeklagt werden. Die Patriots wurden über die Verhaftung informiert.

Der 25-jährige Jones wurde in zwei Fällen wegen unerlaubten Waffenbesitzes, Tragens einer geladenen Schusswaffe, Besitzes einer verdeckten Waffe in einem gesicherten Flughafenbereich, Besitzes von Munition ohne Waffenbesitzkarte und Besitzes einer Großraumwaffe angeklagt.

Jones war von dem sechsmaligen Super-Bowl-Champion im letztjährigen NFL-Draft in der vierten Runde ausgewählt worden. In seiner Rookie-Saison kam er zu 13 Einsätzen.

In der NBA sorgte zuletzt Ja Morant von den Memphis Grizzlies nach seinem zweiten Fehltritt mit einer Schusswaffe für Wirbel. Der 23-Jährige wurde als Wiederholungstäter von der Liga lange gesperrt – Morant muss bei den ersten 25 Spielen der kommenden Saison wegen „ligaschädigenden Verhaltens“ zuschauen. (sid/js)