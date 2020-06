Schreckliche Neuigkeiten: Ex-Formel-1-Pilot Zanardi droht Verlust der Augen

Siena -

Der ehemalige Formel-1-Pilot Alessandro Zanardi liegt nach seinem Verkehrsunfall weiterhin im Koma. Nun droht ihm der Verlust beider Augen, das gab die Klinik von Siena am Dienstag in einem ärztlichen Bulletin bekannt.

Spezialisten sollen in den kommenden Tagen die Lage bewerten, sagte Sabino Scolletta, Leiter der Intensivstation. Herz- und Kreislauffunktionen seien zufriedenstellend.

Wegen der massiven Gesichts- und Kopfverletzungen haben die Ärzte beschlossen, erst ab nächster Woche eine Reduzierung der Medikamente zu prüfen, die den 53-jährigen Italiener im künstlichen Koma halten.

Weiterhin laufen die Ermittlungen zum Hergang des Unfalls. Der Lkw-Fahrer, mit dem Zanardi auf seinem Handbike kollidiert war, erklärte, dass der 53-jährige Rennfahrer die Kontrolle über sein Rad verloren habe und sich zweimal überschlagen hätte.

Der anschließende Zusammenprall sei nicht mehr zu verhindern gewesen, beteuert der Lkw-Fahrer. Doch nicht nur der Fahrer steht im Mittelpunkt der Ermittlungen. Auch die Organisatoren des Rennens, an dem sich Zanardi beteiligt hatte, wurden von der Staatsanwaltschaft befragt.

Es soll geprüft werden, ob es möglicherweise Sicherheitsmängel gegeben hat. Ein Ergebnis der Befragungen liegt allerdings noch nicht vor.

Zarnardi war bereits 2001 in einen tragischen Unfall verwickelt. Damals verlor er beide Beine und musste seine Rennfahrer-Karriere vorerst an den Nagel hängen. Später feierte er sein Comeback bei den Paralympics als Handbiker. In Rio und London konnte er sich insgesamt vier Goldmedaillen erkämpfen. (mab/dpa/sid)