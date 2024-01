Schreck bei Australian Open: Zverev-Match wegen Zuschauerprotest unterbrochen

Ein Zuschauerprotest sorgt beim Zverev-Spiel für eine kurze Unterbrechung. Nach etwas mehr als einer Minute geht es aber schon weiter.

Das Achtelfinale von Alexander Zverev bei den Australian Open ist am Montag kurz wegen eines Zuschauerprotests unterbrochen worden. Mitte des dritten Satzes hatte eine vermummte Zuschauerin in der Margaret Court Arena Flugblätter auf den Tennis-Platz geworfen. Auf den Flugblättern wurde „Freiheit für Palästina“ gefordert. Es hieß darin, dass Israel „Kriegsverbrechen und einen Völkermord“ an den Palästinensern verübe.

Zuschauer zerren Demonstranten aus der Arena

Zwei andere Zuschauer zerrten die Person aus der Arena, da keine Ordner eingriffen. Die Partie konnte nach ungefähr einer Minute fortgesetzt werden. Bei der Rückkehr ins Stadion bekamen die beiden Zuschauer von den übrigen Besuchern lauten Applaus. Zverev muss in seinem Match gegen den Briten Cameron Norrie in den fünften Satz (7:5, 3:6, 6:3, 4:6). (sid/mp)