Schock in der Leichtathletik: Ex-Weltmeister Barber stirbt mit 29 Jahren

Shawn Barber war 2015 Stabhochsprung-Weltmeister. Nun trauert die Leichtathletik-Welt um ihn.

Der einstige kanadische Stabhochsprung-Weltmeister Shawn Barber ist im Alter von nur 29 Jahren gestorben. Barber starb bereits am Mittwoch in seinem Haus in Kingwood im US-Bundesstaat Texas „an medizinischen Komplikationen“, wie die Leichtathletikabteilung seiner früheren Universität Akron im US-Bundesstaat Ohio mitteilte. Der Sportler sei seit einiger Zeit krank gewesen, hieß es weiter. Genauere Details wurden nicht genannt. Seinen letzten Wettkampf bestritt er vor vier Jahren

Renaud Lavillenie trauert um Shawn Barber

Auch der Leichtathletik-Weltverband nahm Abschied von dem „hervorragenden Athleten“. Die Welt-Leichtathletik sei zutiefst betrübt über Barbers Tod, erklärte der Verband und zitierte das Management des Sportlers mit den Worten: „Ein Freund, der nie vergessen werden wird. Er wird sehr vermisst werden.“ Der frühere Weltrekordler Renaud Lavillenie aus Frankreich betonte: „Die Stabhochsprung-Familie hat einen erstaunlichen Menschen verloren. Wir werden Dich niemals vergessen.“

Das könnte Sie auch interessieren: „Große Schande“: Ukraine-Star entsetzt über Olympia-Startrecht für Russen

Barber hatte 2015 im Alter von 21 Jahren in Peking den Weltmeistertitel gewonnen und eine Bestleistung von 6,00 Metern. Die magische Höhe in dieser Disziplin hatte er 2016 gemeistert. Dies ist noch immer kanadischer Rekord. Der Sprung machte Barber zum damaligen Zeitpunkt zum jüngsten Sportler, der bis dahin diese Marke erreichte, erinnerte der Weltverband. Sein Vater war 1983 bei der ersten Leichtathletik-WM für Kanada im Stabhochsprung gestartet. (lg/dpa)