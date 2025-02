Schock bei der Handball-WM: Kameramann kollabiert – Zuschauer sehen nur noch schwarz

Weil ein Kameramann bei der Handball-WM auf der Tribüne kollabiert ist, haben die Zuschauer an den Bildschirmen kurzzeitig kein Bild gehabt. Portugal und der spätere Sieger Frankreich lieferten sich einen packenden Kampf auf Augenhöhe, als in der ersten Halbzeit das Bild plötzlich schwarz wurde. Die Kamera war nach vorne über gekippt und auf den Boden gefallen. In Deutschland wurde die Partie beim Streamingdienst Sportdeutschland.TV übertragen.



Nach wenigen Sekunden war der Mann wieder bei Bewusstsein. Sanitäter eilten herbei und versorgten die Person mit Wasser. Der Handball-Weltverband IHF teilte nach dem Spiel mit, dass es dem Mann gut gehe.

Frankreich gewinnt das Spiel um Platz 3 gegen Portugal

Nach dem Spiel durften sich Frankreichs Handballer mit der Bronzemedaille trösten. Der Europameister schlug Deutschland-Bezwinger Portugal in Oslo 35:34 (19:17) und jubelte im ersten Turnier nach der Ära von Superstar Nikola Karabatic über seine insgesamt 13. WM-Medaille – keine andere Nation gewann mehr.

Aymeric Minne war am Sonntag in der Unity Arena mit zehn Toren der beste Schütze für den WM-Rekordsieger, der drei Tage zuvor im Halbfinale an Co-Gastgeber Kroatien (28:31) gescheitert war. Portugal präsentierte sich wie schon das gesamte Turnier als höchst unangenehmer Gegner, doch auch acht Treffer des besten portugiesischen Werfers Francisco Costa konnten den Medaillentraum des Überraschungsteams in einer spannenden Partie nicht wahr werden lassen.

Frankreichs Torhüter Bolzinger verhindert die Verlängerung

Der Außenseiter vergab in der letzten Szene des Spiels durch einen freien Wurf von António Areia die Chance auf eine Verlängerung. Charles Bolzinger im französischen Tor parierte mit dem Kopf.

Portugal hatte am Mittwoch die WM-Reise der deutschen Auswahl im Viertelfinale beendet, zwei Tage darauf im Halbfinale gegen Dänemark aber keine Chance (27:40) gehabt. Bis in die Runde der letzten vier war eine portugiesische Mannschaft bei einer Weltmeisterschaft noch nie vorgedrungen.

Dänemark, Weltmeister von 2019, 2021 und 2023, und Kroatien spielen am Abend den 29. Weltmeister aus. Das deutsche Team beendete das Turnier durch die Niederlage gegen die Portugiesen auf dem sechsten Platz. (dpa/sid/mp)