Schock bei den Australian Open: Britischer Reporter stirbt mit 59 Jahren

Die Tenniswelt trauert um Reporter Mike Dickson. Der Journalist der britischen „Daily Mail“ ist in Melbourne im Alter von 59 Jahren unerwartet verstorben. Dickson war für die Berichterstattung von den Australian Open nach Down Under geflogen. Seine Frau Lucy bestätigte „am Boden zerstört“ am Mittwoch den Tod des mehrfachen Familienvaters.

Neben den Turnierorganisatoren des ersten Grand Slams des Jahres teilten auch ATP, WTA sowie einige Stars der Szene ihre Trauer um Dickson mit. „Herzliches Beileid an die Familie von Mike Dickson“, schrieb Grand-Slam-Rekordchampion Novak Djokovic bei X. „Meine Gedanken sind bei seiner Familie und bei unserer Tennisfamilie“, teilte Spaniens Aushängeschild Rafael Nadal in den Sozialen Netzwerken mit: „Ruhe in Frieden.“

Condolences to Mike Dickson family Rest in Peace https://t.co/skSMgwvBcZ — Novak Djokovic (@DjokerNole) January 18, 2024

Auch Boris Becker wandte sich an die Familie des Reporters und schrieb von „schrecklichen Nachrichten aus Melbourne! Mein aufrichtiges Beileid an die Familie von Mike Dickson“, hieß es in einer Mitteilung der deutschen Tennisikone bei X.

Die Australian Open richteten eine Anlaufstelle ein und wollten in einem gemeinsamen Gedenken unter Kollegen an Dickson erinnern. (lg/sid)