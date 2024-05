Schlimmer Sturz überschattet den großen Preis von Hamburg in Klein Flottbek

Jackpot-Sieg für Yuri Mansur. Der Brasilianer hat am Samstag in Klein Flottbek den großen Preis von Hamburg gewonnen und damit beim diesjährigen Spring- und Dressur-Derby gleichzeitig den größten Sieger-Check (Preisgeld 62.500 Euro) abgesahnt. Überschattet wurde die Prüfung von einem schweren Sturz des Iren Trevor Breen.

Bei strahlendem Sonnenschein kamen 24.000 Zuschauer am Samstag in den Derby-Park. Mit dem großen Preis von Hamburg erlebten sie das sportliche Highlight des Tages. Insgesamt 50 Top-Paaren gingen an den Start. Immerhin 14 blieben am Ende ohne Fehler. Die Entscheidung fiel im Stechen. Der Ire Travor Breen war da schon längst im Krankenhaus.

Mit seinem Wallach „Highland President“ war er zuvor an einem Hindernis gestürzt und hatte für einen ziemlich langen Schock-Moment gesorgt. Zwar war Breen nach seinem Sturz relativ schnell wieder ansprechbar. Da er jedoch auf dem Kopf gefallen war und über Rückenschmerzen klagte, waren die Ärzte und Sanitäter in akuter Alarmbereitschaft. Breen wurde zunächst auf dem Parcours versorgt und dann im Rettungswagen in das Krankenhaus gefahren. Für rund 30 Minuten musste der große Preis von Hamburg unterbrochen werden.

Mansur siegt vor Guerdat und Thieme

„Er ist bei Bewusstsein, sein Kreislauf ist stabil, er kann alles bewegen, hat aber Schmerzen im Rücken“, erklärte Derby-Chef Volker Wulff, der in Kontakt zu einer Turnier-Ärztin stand, die Breen ins Krankenhaus nach Altona begleitet hatte. Im besten Fall hat sich der Ire bei seinem Sturz nur eine Prellung zugezogen. Auch die Wirbelsäule sollte aber noch mal genau untersucht werden.

Aus dem Derby-Park gab es für Breen viele Genesungswünsche. Die meisten Glückwünsche erhielt am Samstag hingegen Yuri Mansur. Im Stechen hatte sich der Brasilianer beim großen Preis von Hamburg mit der schnellsten Zeit vor Steve Guerdat (Schweiz) und André Thieme durchgesetzt.