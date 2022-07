Nächstes Beach-Turnier auf Heiligengeistfeld – St. Pauli am Start

Es geht Schlag auf Schlag in der mobilen Arena auf dem Heiligengeistfeld. Beim Turnier der German Beach Tour kämpfen an diesem Wochenende je zwölf deutsche Frauen- und Männer-Duos um Siege und wichtige Ranglistenpunkte für die Tickets zu den Deutschen Meisterschaften in Timmendorf. Zwei Nationalteams wollen sich Schwung holen für das internationale Parkett.

Wurde nicht gerade erst auf dem Kiez gebaggert? Richtig. Am vergangenen Wochenende sorgte das show-orientierte internationale Turnier-Format „King of the Court“ für Spaß bei Aktiven und Zuschauern. Jetzt wird es ernst. Beim vierten von sechs Turnieren der deutschen Tour geht es in der „Active City Arena“ mit dem heute beginnenden Hauptfeld bis zu den Finals am Sonntag voll zur Sache.

Beachvolleyball: „German Beach Tour“ auf Heiligengeistfeld in Hamburg

Topgesetzt bei den Männern sind die Lokalmatadore Lukas Pfretzschner und Robin Sowa vom FC St. Pauli, Nummer zwei der deutschen Rangliste und Nationalteam. „Es ist geil, vor einer Heimkulisse zu spielen“, sagt Sowa, der dies bereits bei „King of the Court“ genossen hat – mit dem Niederländer Leon Luini. Das beste deutsche Männer-Team, Clemens Wickler/Nils Ehlers, ist nicht am Start, spielt nur international.

Auch bei den Frauen kommt die Nummer eins der Setzliste aus Hamburg und vom FC St. Pauli. Sandra Ittlinger und Isabel Schneider, deren Fokus als Nationalteam ebenfalls auf den internationalen Turnieren liegt, lassen sich das Heimspiel nicht entgehen. Sie sind aktuell Nummer vier der deutschen Rangliste hinter den WM-Dritten Tillmann/Müller, Borger/Sude und Laboureur/Schulz, die alle nicht in Hamburg am Start sind.

FC St. Pauli: Ittlinger/Schneider und Pfretzschner/Sowa in Hamburg am Start

Nach ihrem „King of the Court“-Start wollen Ittlinger und Schneider dieses Wochenende „nutzen, um wieder in unseren Spielrhythmus zu kommen“, so Schneider. Danach stehen – auch für die St. Pauli-Männer – das Welttour-Event in Gstaad und Turniere in Portugal und Marokko an. Auf dem Heiligengeistfeld werden die Kiezklub-Kombos die Gejagten sein.