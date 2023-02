„Meine große Liebe“: Michaels-Beerbaum trauert um ihr bestes Pferd

Eines der besten Springpferde in der Geschichte der Deutschen Reiterlichen Vereinigung ist tot. Der berühmte Wallach Shutterfly, mit dem Meredith Michaels-Beerbaum 2004 als erste und bisher einzige Frau die Spitze der Weltrangliste eroberte, starb im stolzen Pferdealter von 30 Jahren auf dem Hof der Beerbaums in Thedinghausen.

„Ich werde dich vermissen, mein Freund, und ich schätze jeden Moment, den ich mit dir hatte. Ruhe in Frieden, meine große Liebe“, schrieb Michaels-Beerbaum in den Sozialen Netzwerken.

Als Siebenjähriger war Shutterfly nach Thedinghausen gekommen, dort entwickelte er sich zu einem der weltbesten Springpferde. Mit Meredith Michaels-Beerbaum im Sattel gewann er unter anderem drei Weltcup-Finals, den Großen Preis von Aachen und den Titel bei der EM 2007 in Mannheim.

MOPO

Shutterfly war im Parcours extrem wendig und schnell und stieg trotz seiner für ein Springpferd eher geringen Körpergröße sehr hoch.

Das könnte Sie auch interessieren: Olympia-Legende Beerbaum über RTL-Video: „Ich bin kein Tierquäler!“

Bei seiner Geburt 1993 bei Züchter Uwe Dreesmann in Hesel war er auf den Namen Struwwelpeter eingetragen worden – für die amerikanischen Besitzer ein schier unaussprechlicher Name, den sie kurzerhand in Shutterfly änderten. (sid/nswz)