Rücktritt mit Bier in der Hand: Super Bowl-Sieger verkündete Karriereende

Patrick Mahomes muss im Siegesrausch seinen idealen Backup verabschieden: Quarterback Chad Henne (37) verkündete seinen Rücktritt als zweifacher Gewinner des Super Bowl noch auf dem Feld, unmittelbar nach dem Gewinn der Chiefs im 57. Super Bowl.

Auch wenn Patrick Mahomes angeschlagen ins Spiel ging und während des Spektakels gegen die Philadelphia Eagles (38:35) wegen seines Knöchels wackelte, kam Henne nicht zum Einsatz. Eines ist aber sicher: Er wäre vermutlich wieder ein starker Ersatz gewesen. Wie in der vergangenen Saison, als er gegen die Jacksonville Jaguar den Superstar vertrat und mit 98 Yards den längsten Touchdown-Drive der Saison spielte.

Henne macht direkt nach Spielende Schluss

Lob gab es damals unter anderem auch von seinem Coach Andy Reid: „Was ist besser, als einen verdammt guten Quarterback zu haben? Zwei zu haben!“ Denn Henne füllte seine Rolle als Backup perfekt aus und vermittelte dem Team Sicherheit.

Es ist bereits sein zweiter Titel gemeinsam mit den Kansas City Chiefs: Chad Henne blickt auf eine Karriere zurück, die 2008 mit dem Draft der zweiten Runde begann. Damals ging er zu den Miami Dolphins, für die er vier Saisons spielte. Anschließend zog es ihn für fünf Jahre nach Jacksonville, ehe er bei den Chiefs landete.

In insgesamt 78 Partien kommt Henne auf 60 Touchdowns und 63 Interceptions. Mit 1.200 angekommenen Pässen (von etwa 2.000) erzielte er 13.290 Yards Raumgewinn für seine Teams. Mit diesen Statistiken im Rücken und einem Bier in der Hand verkündet er via Instagram: „Beende meine Karriere. Schließe sie ab mit einem Budlight und einem weiteren Ring.“