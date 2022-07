Riesen-Chaos für deutsche Basketballer bei Reise nach Bremen

Die deutsche Basketball-Nationalmannschaft hat eine abenteuerliche Anreise zum WM-Qualifikationsspiel am Sonntag in Bremen hinter sich gebracht. Nach der Auswärtspartie am Donnerstag in Tallinn gegen Estland (88:57) kam das Team von Bundestrainer Gordon Herbert mehr als acht Stunden später als geplant erst in der Nacht zum Samstag in der Hansestadt an.

Nach einer zweistündigen Verspätung des Fluges nach Frankfurt/Main und der Streichung des Anschlussfluges musste vier Stunden lang auf das Gepäck gewartet werden, hieß es in einer Mitteilung des Deutschen Basketball Bundes (DBB) von Samstag. Da die Züge Richtung Norddeutschland überfüllt waren, reisten die deutschen Korbjäger um NBA-Star Dennis Schröder mit dem Bus nach Bremen. Zunächst hatte die „Bild“ berichtet.

Deutschland hat bereits die nächste Phase der WM-Qualifikation erreicht

„Heute wird noch einmal trainiert. Dabei geht es darum, die Reise aus den Knochen zu bekommen“, hieß es in der DBB-Mitteilung weiter. Die Vorrundengruppe D hat Deutschland nach zuletzt vier Siegen in Serie bereits gewonnen. Im Spiel gegen Polen geht es am Sonntag (18 Uhr/Magentasport) aber um eine noch bessere Ausgangslage für die zweite Phase ab Ende August. Dort warten in jedem Fall Finnland und Slowenien mit Starspieler Luka Doncic als Gegner. (dpa/mp)