„Respektlos“: Tennis-Star Djokovic legt sich mit dem Publikum in Paris an

Novak Djokovic hatte Redebedarf: Nach seinem Achtelfinaleinzug bei den French Open beschwerte sich der Grand-Slam-Rekordchampion in deutlichen Worten über das Publikum in Paris.

Die Fans seien „respektlos“, beklagte sich der Serbe, der die Zuschauer auf dem Court Philippe Chatrier mit einer sarkastischen Runde Applaus bedacht hatte, während diese ihn wegen einer Behandlungspause auspfiffen.

„Manchmal denke ich: Wenn jemand keinen Respekt zeigt, dann verdient das auch eine Antwort“, erklärte Djokovic seine Aktion: „Es sind einzelne Gruppen, die das machen und einen für jede Aktion ausbuhen. Ich verstehe das nicht.“

Auch Taylor Fritz fand beim Pariser Publikum keine Gnade

Die meist hochemotionalen und gelegentlich unsportlichen Fans in Paris sorgen dieser Tage immer wieder für Ärger. Einen Tag vor Djokovic bekam bereits der Amerikaner Taylor Fritz den Unmut des Publikums zu spüren, nachdem er den letzten verbliebenen Franzosen Arthur Rinderknech aus dem Turnier geworfen hatte.

So reagierte Fritz auf die Buhrufe von den Rängen

„Ich liebe euch. Danke, Leute!“, sagte Fritz sarkastisch, während die Fans sein On-Court-Interview im Anschluss an die Partie mit ihren ohrenbetäubenden Pfiffen und Buhrufen beinahe unmöglich machten. „Das Publikum war einfach so großartig, das hat mich angetrieben. Sie haben mich so sehr angefeuert, dass ich unbedingt gewinnen wollte“, spottete Fritz, der zuvor immer wieder den Zeigefinger an die Lippen gelegt hatte.

Auch Elina Svitolina zog am Freitag den Unmut einiger Fans auf sich. Die Ukrainerin verweigerte ihrer Gegnerin, der Russin Anna Blinkova, erwartungsgemäß den obligatorischen Handschlag am Netz, um damit ein Zeichen gegen den Krieg in der Ukraine zu setzen – was von einigen Zuschauern ebenfalls mit Buhrufen quittiert wurde.