Rasen, Olympia, Weltklasse: So gehts am Rothenbaum künftig weiter

Für Turnierdirektorin Sandra Reichel endet eine kleine Ära. Nach fünf Jahren als Veranstalterin und der Wiedereinführung paralleler Herren- und Damen-Matches wird 2024 alles anders. „Wir sind in den letzten Vorbereitungen für ein Damenturnier im nächsten Jahr. Langfristig wollen wir in Hamburg ein WTA-500-Turnier ausrichten”, so Reichel.

Das Herrenturnier wird ab 2024 von der spanischen Agentur Tennium organisiert. Im kommenden Jahr findet es direkt vor den Olympischen Spielen von Paris statt. Tennisfans klatschen bereits vor Freude in die Hände, da wahrscheinlich eine Reihe an Weltklassespielern zur Vorbereitung am Rothenbaum aufschlagen wird.

Ab 2025 soll es eine drastische Änderung am Rothenbaum geben

2025 folgt dann die nächste Änderung: Sehr wahrscheinlich erhält Hamburg wieder den 1000er Masters-Status. Gespielt werden soll dann im Juni – auf Rasen.

In diesem Jahr triumphierte Alexander Zverev am Rothenbaum. Er war der erste deutsche Sieger im Herren-Einzel seit Michael Stich im Jahre 1993.