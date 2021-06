Ralf Schumachers Sohn: Schumi IV steigt in die Formel-3-EM auf

Bergheim –

Jetzt macht auch Schumi IV den nächsten Schritt Richtung Formel 1. Wie von uns bereits berichtet, wagt David Schumacher (18) den Aufstieg in die Formel 3-EM.

Der Sohn von Ralf Schumacher (44) fährt in der am 21./22. März in Bahrain startenden Saison für das Team Charouz. Für das war er in Kooperation mit Ralfs US-Racing-Team schon in der Formel 3 Regional Vierter geworden.

Ralf und David Schumacher besichtigten die Fabrik des Charouz-Teams in Prag und posieren an einem Formel-3-Chassis. Charouz Foto:

Ralf Schumacher ist stolz auf Sohn David

„Das ist eine große Aufgabe“, bestätigte Ralf das Engagement für zunächst eine Saison. David hatte bereits im Herbst in Sotschi sein Formel-3-Debüt beim Team Campos Racing gegeben und war beim Formel-3-Weltfinale in Macao gestartet. Im Winter trainierte in der indischen MRF-Serie für seine erste EM-Saison.

David Schumacher auf den Spuren von Cousin Mick Schumacher

Damit folgte er dem Vorbild seines Cousins Mick Schumacher (20). Der Sohn von Michael Schumacher (51) gewann im zweiten Jahr den Europameister-Titel und nimmt in diesem Jahr seine zweite Formel-2-Saison in Angriff. Auch am 21./22. März in Bahrain, wo sich die schnellen Schumi-Söhne dann im Fahrerlager treffen werden.

Juan Pablo Montoyas Sohn startet in der Formel 4

Ein anderer berühmter Name taucht nun in der ADAC Formel 4 auf: Sebastian Montoya (14). Der Sohn von Ralf Schumachers früherem BMW-Williams-Rivalen Juan Pablo Montoya (44), gibt in der am 25. -26. April in Oschersleben startenden Saison für Mick Schumachers italienischen Rennstall Prema Gas.

Juan Pablo Montoyas Sohns Sebastian startet 2020 in der ADAC Formel 4 für das Prema Powerteam. Prema Powerteam Foto:

Der Kolumbianer setzt damit eine lange Tradition in der ADAC Formel 4 fort. Mick Schumacher durchlief die Nachwuchs-Rennserie ebenso wie sein Cousin David Schumacher.

Auch Fittipaldi und Leclerc begannen in der Formel 4

Auch andere Sprösslinge bekannter Größen verdienten sich ihre ersten Sporen in der ADAC-Rennfahrerschule: Enzo Fittipaldi, Enkel des zweimaligen Formel-1-Weltmeisters Emerson Fittipaldi. Arthur Leclerc, Bruder von Ferrari-Star Charles Leclerc.

Jack Doohan, Sohn des fünfmaligen Motorrad-Weltmeisters Mick Doohan. Und Harrison Newey, dessen Vater Adrian als das Design-Genie der Formel 1 gilt.