Rad-Saison startet mit schrecklichem Unfall: Zuschauerin bei Sprint schwer verletzt

Eine Zuschauerin ist beim Radrennen Tour Down Under in Australien bei einem Crash schwer verletzt worden. Im klassischen Sprintrennen der Männer in Adelaide am Samstag gab es in der letzten Kurve einen Massensturz, dabei prallten zahlreiche Fahrer in die Absperrungen und auch Zuschauer wurden zu Boden geschleudert. Eine Zuschauerin habe Verletzungen erlitten und werde im Krankenhaus behandelt, teilten die Organisatoren am Sonntag mit.

Von einem „schrecklichen, verrückten Unfall“ sprach Peter Malinauskas, Premierminister des Bundesstaates Südaustralien, in lokalen Medien. Die Frau habe sich „mehrere schwere Verletzungen“ zugezogen.

Auch der Buchholzer Nikias Arndt ist in Australien am Start

Sam Welsford (Red Bull-Bora-hansgrohe) gewann das Sprintrennen, das als Prolog für die sechs Etappen der Tour Down Under (TDU) gilt: Ab Dienstag startet das Hauptrennen und damit auch die UCI World Tour. Sechs deutsche Fahrer gehen an den Start, darunter Phil Bauhaus und der Buchholzer Nikias Arndt (Bahrain Victorious) sowie Georg Zimmermann (Intermarche-Wanty).

Dies könnte Sie auch interessieren: Er gewann den Ballon d’Or: ManUnited-Legende Law gestorben

Das bereits beendete TDU-Rennen der Frauen über drei Etappen gewann die Schweizerin Noemi Rüegg am Sonntag. (sid/tm)