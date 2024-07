Pyro-Befürchtung bei der Team-WM im Darts

Martin Schindler nahm es mit Humor. Als der 27 Jahre alte Darts-Profi auf die sehr vom Fußball geprägte Stimmung in der Frankfurter Eissporthalle angesprochen wurde, sagte die deutsche Nummer eins: „Solange die Pyrotechnik nicht kommt, ist alles in Ordnung. Dann wird es schlimm – also gesanglich, nicht wortwörtlich.“

Die zahlreichen englischen Fans hatten fröhlich „Football’s coming home“ geträllert. Auch „Major Tom (Völlig losgelöst)“ war immer wieder lautstark von den Biertischen zu hören.

Teampartner Gabriel Clemens freute sich wie Schindler über den besonderen Support. „Ich habe kein Problem mit Fußball-Gesängen. Ich bin selbst gerne im Stadion, ich mag das“, sagte der Fan des 1. FC Saarbrücken nach dem knappen 4:3 über Außenseiter Neuseeland.

Nationaltrikots sind bei Darts-Events der PDC und PDC Europe grundsätzlich erlaubt, so ist es nun auch während der aktuell laufenden Europameisterschaft. Anders ist es mit Trikots von Vereinen. Mit dem Kauf eines Tickets erfahren Fans, dass Vereinskleidung bei Betreten der Wettkampfstätten nicht gestattet ist.

Das gilt auch für weitere Utensilien wie Taschen oder Hüte. Die PDC begründet dies damit, möglichen Auseinandersetzungen von rivalisierenden Fangruppen vorbeugen zu wollen. Am Donnerstag waren rund 1500 Fans zum Auftakt der Team-WM in Frankfurt, bei der Deutschland dann am Samstagabend überraschend früh scheiterte.

Am Samstagabend verloren Schindler und Clemens mit 7:8 gegen Nordirland. Es war das erste Mal seit 2019, dass Deutschland nicht die Runde der letzten Acht erreichte. Die Nordiren mit Josh Rock und Brendan Dolan setzten sich früh ab und hätten beinahe eine 7:4-Führung verspielt. Auch ein mögliches Viertelfinal-Duell mit Topfavorit England (Luke Humphries, Michael Smith) fiel damit für den Gastgeber aus.

Am Sonntag stehen am Nachmittag zunächst die Viertelfinal-Spiele an. Am Abend werden dann Halbfinale und Endspiel ausgetragen. Titelverteidiger ist Wales. (aw/dpa)