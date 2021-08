Pyramiden gegen Corona?: Wirbel um Djokovic-Trip mit dem Wunderheiler

Offensihtlich Durchgeknallte gibt es zu Hauf auf diesem Planeten, manchmal sogar auf exponierten Positionen, in Regierungen zum Beispiel.

Nun ist Semir Osmanagic zwar kein Politiker, aber als einer, der in Houston/Texas lebt, gut bekannt mit einem der krassesten Protagonisten der Kategorie Aberwitz – und im Geiste wohl gar nicht so weit entfernt von Donald Trump.

Wirbel um Djokovic-Trip mit dem Wunderheiler

Jedenfalls verbreitet der 60-Jährige auch gern krude Thesen, vornehmlich zu den Themen Archäologie und Wissenschaft, und hat offenbar in Novak Djokovic einen prominenten Unterstützer gefunden.

Osmanagic ist von Berufs wegen Bauunternehmer, wird in seinem Hobby Archäologie aber als Amateur geführt. Was ihn nicht anficht, die vermeintliche Entdeckung von einigen gigantischen Pyramiden in Bosnien-Herzegowina für sich zu proklamieren.

Hobby-Archäologe Osmanagic will Pyramiden entdeckt haben

Die sollen sich im Berg Visocica befinden, der – man glaubt es kaum – aus der Entfernung aussieht wie eine – genau! – Pyramide. All das schrieb Osmanagic in einem Buch nieder, gleichwohl bis heute noch niemand je eine bosnische Pyramide zu Gesicht bekommen hat und jeder halbwegs seriöse Wissenschaftler ob der Behauptungen nur mit dem Kopf schütteln möchte.

Wahnsinn! Die Pyaramiden helfen sogar gegen Corona …

Mit solchen Kleinigkeiten hält sich Osmanagic nicht auf, vielmehr dichtete er den Pyramiden gleich noch eine heilende Wirkung an. Und das Beste: Auch gegen Corona hätten sie ein Gegenmittel. Negative Ionen nämlich, die gäbe es rund um den Visocica in rauhen Mengen.

Auxch Djokovic hatte schon lustige Ideen

Welch Glück für Djokovic! Denn der hatte sich nicht nur auf seiner inzwischen schon legendären Adria-Tour mit dem Virus infiziert, sondern ist auch Freund ausgesprochen steiler Thesen wie dieser hier: „Ich kenne einige Leute, die durch energetische Transformationen, durch die Kraft von Gebeten, durch die Kraft von Dankbarkeit, das giftigste Essen oder vielleicht das giftigste Wasser in das Wasser mit der größten Heilkraft verwandelt haben, weil Wasser reagiert. Wissenschaftler haben bewiesen, dass die Moleküle im Wasser auf unsere Emotionen, auf das, was gesagt wurde, reagieren.“

Frau Djokovic sagt: Karies macht Frauen unfruchtbar

Da haben sich also zwei gefunden. Eigentlich sogar drei, denn Djokovic‘ Ehefrau Jelena ist mit ihrer Theorie, Karies würde zu Unfruchtbarkeit bei Frauen führen, auch ziemlich weit vorne mit dabei.

Sie fehlte allerdings, als ihr Göttergatte nebst Wunderheiler Osmanagic nun die vermeintlichen Pyramiden besuchte. Natürlich nicht, ohne Fotografen im Schlepptau zu haben.

Djokovic‘ Image ist bereits arg ramponiert

Nun weiß also die ganze Welt: Djokovic war bei Pyramiden, die keine sind, in Begleitung deren vermeintlichen Entdeckers, der zudem meint, Covid-19 hätte an diesem Ort ausgespielt. Es ist nicht zu erwarten, dass die Aktion Djokovic‘ inzwischen doch arg ramponiertes Image aufpoliert. Und es bleibt zu hoffen, dass Trump nichts von Visocica mitbekommt. Sonst könnte es bald rappelvoll werden unweit von Sarajevo …