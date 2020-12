Psychoterror bei der Darts-WM: Auch die deutsche Hoffnung ist betroffen

Da halfen auch all die Psychospielchen nichts! Die deutsche Darts-Hoffnung Max Hopp gewann trotz schmutziger Tricks das WM-Duell gegen seinen Kontrahenten Gordon Mathers souverän mit 3:0. Auch der Kroate Boris Krcmar versuchte seinen Gegner Ron Meulenkamp anhand von Psychospielchen zu verunsichern, blieb damit aber ebenfalls erfolglos.

Max Hopp ist bei der WM in London mühelos in die zweite Runde eingezogen. Der 24-Jährige aus Idstein gewann sein Auftaktspiel im Alexandra Palace gegen den Australier Gordon Mathers mit 3:0. Der Australier versuchte Hopp während des Spiels immer wieder durch unfaire Methoden aus dem Konzept zu bringen.

Hopp trotz Psychoterror die Ruhe selbst: „Bleib ruhig und mach kurzen Prozess!“

„Er hat hinter mir immer viel kommuniziert, echt viel Trashtalk veranstaltet. Das habe ich aber ausgeblendet. Er hat immer so - klack, klack - gemacht. Wie man das manchmal so bei Pferden macht“, imitierte Hopp seinen Gegner bei Sport1.

Doch der 24-Jährige ließ sich vom Psychoterror Mathers nicht beirren. „Ich wusste immer: Bleib ruhig und mach kurzen Prozess!“ Bei seiner achten WM-Teilnahme trifft Hopp am Samstagnachmittag in der zweiten Runde nun auf den an Nummer 19 gesetzten Engländer Mervyn King.



Darts-WM: Auch Boris Krcmar scheitert trotz Psychospielchen

Mit schmutzigen Tricks probierte es auch Darts-Profi Boris Krcmar. In regelmäßigen Abständen versuchte der Kroate seinen Gegenüber Ron Meulenkamp bewusst durch laute Klickgeräusche mit den Pfeilen aus dem Rhythmus zu bringen. Auch verzögerte Würfe standen bei Krcmar an der Tagesordnung.



Meulenkamp jedenfalls informierte Schiedsrichter George Noble, der die Geräusche bereits selbst wahrgenommen hatte.

Psychospielchen von Krcmar: Meulenkamp informiert Schiedsrichter

„Ich fragte George, ob er ihn (Krcmar, d. Red.) mal fragen könne, das zu unterlassen. Wenn du verlierst, brauchst du dich nicht zu beschweren. Also habe ich es direkt auf der Bühne angesprochen“, erklärte Meulenkamp.

Im Anschluss forderte Noble den 41-jährigen Kroaten auf, seine Würfe zügiger auszuführen. Seine Niederlage konnte Krcmar dennoch nicht verhindern. Meulenkamp zog in die zweite Runde der Darts-WM ein.