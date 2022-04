Nach 140 Jahren: Zwei Boxerinnen schreiben Geschichte

140 Jahre hat es gedauert, nun steigt im legendären Madison Square Garden in New York der erste Hauptkampf zwischen zwei Boxerinnen: Weltmeisterin Katie Taylor (Irland) und Amanda Serrano (Puerto Rico) schreiben mit ihrem Fight in der Nacht zu Sonntag (ab 1.30 Uhr/DAZN) Geschichte.

Zwei der weltbesten Kämpferinnen werden damit endlich in einem Boxring gegeneinander antreten. Es geht um Taylors Titel nach Version der WBA, WBC, IBF und WBO im Leichtgewicht. Die 35-Jährige ist derzeit also Weltmeisterin aller vier bedeutenden Verbände im Leichtgewicht.

New York: Katie Taylor boxt gegen Amanda Serrano

Serrano, die in Puerto Rico geboren wurde und schon ihr ganzes Leben über in New York lebt, hat lange von diesem Moment geträumt – und mittlerweile 28 siegreiche Kämpfen in Folge hinter sich. 2012 hat die 33-Jährige den einzigen Verlust ihrer Karriere hinnehmen müssen.

„Da findet etwas richtig Großes statt. Egal wie der Kampf ausgeht, es wird historisch“, sagte die ehemalige Weltmeisterin und heutige DAZN-Expertin Regina Halmich.“ (sid/tim)