Positive Corona-Tests: Tour de France in Gefahr

Die Nachricht, die niemand hören wollte und die doch unausweichlich schien, erreichte die Tour de France schon vor Kilometer Null. Zwei „nicht negative“ Coronatests vermeldete das Team Lotto-Soudal am Donnerstag, zwei Tage vor dem Startschuss der 107. Frankreich-Rundfahrt in Nizza.

Und das trotz aller Vorsichtsmaßnahmen: Die 175 Fahrer befinden sich bis zum geplanten Finale in Paris am 20. September in einer „Peloton-Blase“, viermal wird der Tour-Tross getestet – zweimal vor dem Start sowie an beiden Ruhetagen. Kontakt zur Außenwelt gibt’s fast keinen.

Team Lotto-Soudal vermeldet zwei Corona-Fälle

Derweil spitzt sich die Corona-Lage in Frankreich weiter zu. Am Donnerstag meldeten die französischen Behörden mit 6111 Neuinfektionen den zweithöchsten Wert seit Beginn der Pandemie. Kann die Tour so überhaupt stattfinden?

Zumindest der Grand Départ ist offenbar nicht in Gefahr, obwohl das Département Alpes-Maritimes, zu dem Nizza gehört, am Donnerstag zur „roten“ Covid-19-Zone erklärt worden war. Zumindest der Startschuss soll also fallen. (max/sid)