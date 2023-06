Vielsagende Posts: Die Tennis-Welt hat ein neues Traumpaar

Offiziell verkündet haben sie es nicht, doch die Bilder in den Sozialen Medien lassen keine zwei Meinungen zu: Die beiden Tennis-Stars Paula Badosa (25) und Stefanos Tsitsipas (24) sind ein Paar!

Dabei hatte Badosa zuletzt sogar noch verneint, dass mit dem Griechen etwas im Busch ist. Nach einigen gegenläufigen Meldungen hatten die beiden Sport-Größen ein Einsehen und machten auf Social Media keinen Hehl mehr aus ihrer Zuneigung. Auf ihrem gemeinsamen Instagram-Kanal „tsitsidosa“ zeigen sich Badosa und Tsitsipas innig vereint.

Für den Außenstehenden kommen die Neuigkeiten vor allem mit Blick auf Badosa überraschend. Die Spanierin hatte sich erst vor einem Monat von Model Juan Betancourt (32) getrennt.

In Paris schied Tsitsipas im Viertelfinale gegen Carlos Alcaraz (20) aus, bereits an diesem Montag geht es beim Rasen-Turnier in Stuttgart in den nächsten Wettbewerb.

Dort dürfte sich auch Badosa auf der Tribüne blicken lassen. Die aktuelle 29. der Weltrangliste muss derzeit verletzt passen, eine Stressfraktur in der Wirbelsäule verhinderte bereits Einsätze in Paris, auch in Wimbledon wird Badosa nicht mitwirken können.