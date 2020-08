Was für ein Paukenschlag in der Basketball-Bundesliga: Die von der Corona-Pandemie wirtschaftlich erheblich gebeutelten Braunschweiger Löwen sind gerettet worden – von einem ihrer Ex-Spieler. NBA-Star Dennis Schröder (26) erwirbt alle Anteile am Klub und ist nun mächtiger Hauptgesellschafter.

„Ich bin sehr glücklich, jetzt alleiniger Gesellschafter der Löwen zu werden. Braunschweig ist meine Heimatstadt, ich möchte der Region etwas zurückgeben. Ich bin überzeugt davon, dass wir den Standort weiterentwickeln und zu einem Top-Klub in der Liga machen können“, sagte Schröder und stellte gleich seine ambitionierten Ziele klar.

Paukenschlag: NBA-Star kauft deutschen Bundesliga-Klub

Ab kommende Saison hat Schröder, der momentan bei den Oklahoma City Thunder unter Vertrag steht, wie der Rest der NBA aber auf einen Fortlauf der Saison nach der Corona-Unterbrechung wartet, das Sagen in Braunschweig. Unklar ist, ob der jetzige Aufsichtsrat in seiner Konstellation bestehen bleibt oder vom 26-Jährigen neu aufgestellt wird.

Einfluss auf das Sponsoring hat Schröder aber nach Vereinsangaben nicht, „die bleiben in unveränderter Höhe bestehen“. Volkswagen bleibt Hauptsponsor. Wie viel Geld Schröder überhaupt für die restlichen Anteile und den Erwerb der Löwen ausgeben musste, ist unbekannt.

Liviu Calin, Schröders Mentor und Ex-Trainer, ist überzeugt, dass nun alles besser wird. „Ich bin sehr stolz auf ihn“, so Calin zur MOPO.