Drei Sechslings-Brüder könnten Belgien bei den Paralympics in Tokio die erste Goalball-Medaille überhaupt bescheren. Arne, Bruno und Tom Vanhove gehören dem nur sechs Spieler starken Aufgebot der Belgier an und haben das Team bereits in Viertelfinale geführt.

Im August 1983 bekamen ihre Eltern Sechslinge. Drei davon waren sehend, die anderen drei sehbehindert. Sie fanden schnell zum Goalball, dem mit blickdichten Brillen gespielten Klingelball-Sport.

Vanhove-Brüder sorgen für Aufsehen bei den Paralympics

2008 nahm Bruno an den Paralympics in Peking teil, 2012 stieß Tom dazu. Nun ist das Trio mit Arne, der sich zunächst auf sein Studium konzentrierte, komplett. ”Als ich die beiden zusammen gesehen habe, habe ich mir das Ziel gesetzt, es auch zu den Paralympics zu schaffen. Ich bin glücklich, dass ich es geschafft habe und nun mit meinen Brüdern teilen kann“, sagte er.

Das könnte Sie auch interessieren: Olympia trauert: IOC-Ehrenpräsident Rogge ist tot

„Es wird sicher toll sein, irgendwann darauf zurückzublicken und am Familientisch darüber zu reden“, sagte Bruno: „Aber dafür, Sechslinge zu sein, gibt es keine Medaillen. Medaillen gibt es, wenn man gewinnt.“ (dpa/pia)