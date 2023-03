Pakistanische Ex-Nationalspielerin stirbt bei Bootsunglück mit Flüchtlingen

Unter den 67 Flüchtlingen, die bei einem Bootsunglück vor Italien ums Leben kamen, befand sich eine ehemalige Hockey-Nationalspielerin aus Pakistan. Das gab die pakistanische Hockey-Föderation am Donnerstag in den sozialen Medien bekannt.

Shahida Raza war zum Zeitpunkt des Bootsunglücks 27 Jahre alt und eine von 20 Menschen aus Pakistan an Bord. Vier davon kamen ums Leben, wie das pakistanische Außenministerium meldete. Behörden in dem südasiatischen Land kündigten nach dem Unglück an, stärker gegen Menschenschmuggler an ihren eigenen Grenzen vorzugehen.

Shahida Raza stirbt bei Bootsunglück mit Flüchtlingen

Nach Angaben der „Gazzetta dello Sport“ hatte die Nationalspielerin, die früher auch Fußball spielte, beschlossen, durch die Seereise der Verfolgung von Frauen in ihrem Land und ihrer ethnischen Gruppe zu entkommen. Raza hatte eine Tochter, aber es ist nicht klar, ob das Mädchen an Bord des gesunkenen Bootes war.

Am Sonntag war ein überfülltes Holzboot mit mehr als 140 Flüchtlingen und Migranten bei hohem Seegang im Mittelmeer gesunken. Unter den Opfern waren auch Kinder. (mp/dpa/sid)