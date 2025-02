„Over and out“: Ski-Star hat Kampf gegen den Krebs gewonnen

Der Schweizer Skirennfahrer Niels Hintermann hat den Kampf gegen den Krebs gewonnen.

„Over and Out! So glücklich über den Befund: Krebsfrei“, schrieb der 29-Jährige am Samstagmorgen unter ein Foto von ihm, auf dem er vor einer Klinik lächelt, bei Instagram. Anfang Oktober 2024 hatte der dreimalige Weltcupsieger sein Leiden an Lymphdrüsenkrebs bekanntgegeben.

Niels Hintermann: „So glücklich über den Befund: Krebsfrei“

Ob es nach der Genesung eine Rückkehr in den Profisport geben wird, ließ Hintermann zunächst offen. „Es waren nicht immer einfache Tage aber natürlich bin ich überglücklich, dass diese Zeit nun vorbei ist und es wieder ein klares Ziel gibt, auch wenn der Weg zum Ziel noch nicht ganz klar ist“, lautete ein weiterer Teil der Bildunterschrift.

Der Speedspezialist fährt seit 2015 im Weltcup und nahm bislang an zwei Weltmeisterschaften sowie an den Olympischen Winterspielen 2022 in Peking teil. (sid/mb)