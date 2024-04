Olympia-Test: Die Basketball-Weltmeister kommen nach Hamburg

Basketball-Weltmeister Deutschland absolviert eines seiner Testspiele vor den Olympischen Spielen in Paris gegen die Niederlande. Am 13. Juli (19.30 Uhr) ist das Team von Bundestrainer Gordon Herbert in Hamburg im Einsatz.

Bei dem Testspiel sollen die NBA-Profis um Dennis Schröder, Franz Wagner, Moritz Wagner und Daniel Theis bereits dabei sein. Zuvor testet das Team in Köln und Montpellier (6. und 8. Juli) jeweils gegen Frankreich. Danach geht es am 19. Juli in Berlin noch gegen Japan sowie am 22. Juli in London gegen Olympiasieger USA.

Deutsche Basketballer in Hamburg gegen die Niederlande

„Es ist großartig, dass wir für dieses Spiel nach Hamburg zurückkommen. Eine der schönsten Städte in Europa mit einer großen Basketball-Fangemeinde. Es ist ein großes Glück, dass wir zu diesem Zeitpunkt gegen die Niederlande spielen können“, sagte Chefcoach Herbert.

Hamburg ist normalerweise der Ort, an dem die deutschen Basketballer alljährlich ihren Supercup veranstalten. Weil das olympische Turnier (27. Juli bis 11. August) aber deutlich früher beginnt als sonst Welt- und Europameisterschaften, ist das Zeitfenster für die Vorbereitung diesmal kleiner.

Ein Supercup habe sich deshalb „zeitlich nicht realisieren“ lassen, erklärte Hamburgs Sportsenator Andy Grote (SPD). In der Olympia-Vorrunde treffen Schröder und Co. auf Frankreich und Japan sowie einen noch zu ermittelnden Qualifikanten. (dpa/fs)