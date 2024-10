Olympia machte es weltberühmt: Pariser Metall-Pferd findet ein neues Zuhause

Erneuter Olympia-Glanz in Versailles: Das Metall-Pferd Zeus, das bei der spektakulären Eröffnungszeremonie der Spiele in Paris über das Wasser der Seine „galoppiert“ war, wird noch bis zum 24. November im königlichen Schloss zu sehen sein. Und zwar „im königlichen Hof, im Herzen des Schlosses“, wie es in einer Mitteilung heißt.

Während die animierte Skulptur zuletzt bereits im Pariser Rathaus kostenlos ausgestellt wurde, müssen Zeus-Fans in Versailles zahlen, um das silberne Pferd bestaunen zu können. Zeus werde „kostenlos aus der Ferne durch das königliche Gitter am Eingang des Schlosses zu sehen sein“, aber um das Pferd „aus der Nähe zu bewundern, ist eine Eintrittskarte erforderlich“, erklärte das Schloss.

Durch die Ausstellung von Zeus, entworfen von der Designagentur Blam aus Nantes, gehe der „olympische Geist in Versailles, wo diesen Sommer die Reitwettbewerbe stattfanden“, noch einmal in die Verlängerung. (sid/mp)