Ohrbiss vor 25 Jahren: Holyfield wollte Tyson „in die Eier treten“

Es ist ein Moment für die Sport-Ewigkeit: Vor 25 Jahren hat Mike Tyson seinem Kontrahenten Evander Holyfield ein Stück Ohr abgebissen. Das silberne Jubiläum verbringen die zwei Box-Legenden, die sich mittlerweile gut verstehen, allerdings getrennt voneinander.

Der ehemalige Box-Weltmeister Evander Holyfield will am 25. Jahrestag des Skandals im Kampf gegen Mike Tyson keinen Kontakt zu dem einstigen Rivalen suchen. „Ich werde ihn wohl aus einem Grund nicht anrufen: Das Gespräch würde ihn nur daran erinnern, dass ich ihn damals verprügelt habe. Das mache ich nicht so gern“, sagte Holyfield in einem Interview der „Sport Bild“.

Nach Ohrbiss: Tyson und Holyfield sind Freunde

Tyson hatte ihm in dem WM-Kampf am 28. Juni 1997 in Las Vegas in beide Ohren gebissen. „Es war nicht einfach, mich zu beherrschen. Ich wollte Tyson eigentlich direkt in die Eier treten“, sagte Holyfield.

Anschließend wurde Tyson disqualifiziert und für ein Jahr gesperrt. Inzwischen sei der Konkurrent von damals ein Freund für den 58-Jährigen. „Ich habe Mike schon immer respektiert.“ (dpa/fbo)