Notfall-Einsatz beim Spring-Derby in Klein Flottbek

Bei diesem Tempo konnte keiner mithalten. Gerrit Nieberg hat beim Spring-Derby in Klein Flottbek den Großen Preis von Hamburg gewonnen. Im Stechen setzte er sich mit über einer halben Sekunde Vorsprung gegen zwölf Konkurrenten durch und erhielt einen Siegercheck über 75.000 Euro. Überschattet wurde das hochklassige Reitspektakel von einem Notfalleinsatz auf der Tribüne.

Auch am Samstag waren wieder über 20.000 Zuschauer im Derby-Park in Klein Flottbek dabei. Beim Großen Preis von Hamburg erlebten sie das sportliche Highlight des Tages. 37 Top-Paare gingen an den Start. Gleich zwölf blieben ohne Fehler. Die Entscheidung fiel im Stechen und dort war Nieberg nicht zu stoppen. Bereits im ersten Umlauf war er am schnellsten im Parcours. Das setzte sich im Stechen fort.

„Ich habe mich ziemlich beeilt und dabei auch viel riskiert. Es hat sich gelohnt. Die Stimmung hier in Hamburg ist einzigartig“, freute sich Nieberg. Auf Platz zwei landete Ben Maher (England), Dritter wurde Michael Duffy aus Irland.

Zuschauer mit Blaulicht ins Krankenhaus

Während Duffy im Stechen auf dem Pferd saß, kam es auf der Hauptbühne zu einem Notfall-Einsatz. Hektisch wurden plötzlich Sanitäter gerufen. Ein Zuschauer hatte offenbar einen epileptischen Anfall. Ersthelfer und Ärzte kamen schnell zur Hilfe auch ein Rettungswagen war nach wenigen Minuten bereits da. Der Zuschauer wurde mit Blaulicht ins Krankenhause gebracht, war bei der Abfahrt aber auch schon wieder ansprechbar.