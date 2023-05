Not-OP mit 92! Deutsches Sport-Idol fällt vom Dach und bricht sich acht Rippen

Da hatte sich Radsport-Legende Gustav Schur wohl zu viel vorgenommen. Er kletterte auf das Dach seines Schuppens und stürzte ab. Eine Not-Operation rettete ihm das Leben. Aber nur, weil das deutsche Sport-Idol noch ungewöhnlich fit ist.

Am Ende machte Gustav Adolf Schur, liebevoll nur „Täve“ genannt, noch seine Scherze. „An der DHfK in Leipzig habe ich früher als junger Sportler auch Vorwärts- und Rückwärts-Salto geübt. Aber dazu hat es bei meinem Abflug vom Dach nicht mehr ganz gereicht“, meinte der 92 Jahre alte Schur, der nach einer Not-Operation in der Magdeburger Universitäts-Klinik wieder lachen konnte.

Was ist in dieser Woche im Volkspark passiert? Jeden Freitag liefert Ihnen die Rautenpost Analysen, Updates und Transfer-Gerüchte – pünktlich zum Wochenende alle aktuellen HSV-News der Woche kurz zusammengefasst und direkt per Mail in Ihrem Postfach. Hier klicken und kostenlos abonnieren.

Bei seinem Haus in Heyrothsberge bei Magdeburg kletterte der rüstige Rentner erst aufs acht Meter hohe Dach und säuberte die Dachrinnen, danach war der Schuppen in zwei Meter Höhe dran. Plötzlich rutschte er aus, landete schmerzhaft auf der Seite und brach sich acht Rippen. Nachbarn und Freunde riefen den Notarzt. „Da stand ein Mann mit Maske vor mir und sagte: Wir müssen operieren“, sagte Schur der „Magdeburger Volksstimme“ (Donnerstag).

Rippe verletzt Lunge, Ärzte retten Schurs Leben

Professor Thorsten Walles, Chef des Uniklinikums für Herz- und Thorax-Chirurgie, rettete mit seinem Team dem Radsport-Idol in einer Not-Operation das Leben, denn eine Rippe hatte die Lunge verletzt. „Doch so ohne Weiteres wird ein 92-Jähriger nicht operiert. Da muss man schon recht sicher sein, dass der Gesamtzustand des Patienten einen Eingriff zulässt, eine Narkose den Verlauf nicht noch gefährlicher macht“, sagte der Arzt und betonte, dass Schur einen erstaunlich guten Zustand hatte und biologisch jünger sei.

Nach eineinhalbstündiger Operation war es geschafft, nach neuntägiger stationärer Behandlung durfte der neunmalige DDR-Sportler des Jahres aus dem Krankenhaus. Walles meinte dann abschließend, so einen Patienten habe er noch nie auf der Station gehabt „und solch einen prominenten dazu auch nicht“.

Das könnte Sie auch interessieren: Kurios: Rad-Weltmeister stürzt über Hund mitten auf der Strecke

Der zweimalige Friedensfahrtsieger Schur, der 1958 als erster Deutscher die Rad-WM der Amateure gewann, wolle ab jetzt etwas vorsichtiger agieren, statt auf seinem Rennrad will er lieber „ein Rad mit hohem Lenker fahren“. (dpa/cs)