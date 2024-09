Nicht im TV: Sportschau-Moderatorin Sedlaczek hat neuen Job

Einen Namen machte sich Esther Sedlaczek vor allem als Fernsehmoderator, zunächst bei den Bundesliga-Übertragungen von Bezahlsender Sky, seit drei Jahren in der ARD-Sportschau. Bei Länderspielen war sie dort häufig neben Ex-Weltmeister Bastian Schweinsteiger zu sehen, das Duo erfreute sich großer Beliebtheit. Nun hat sie einen neuen Job – abseits des Bildschirms.

Sedlaczek wird ab sofort den Podcast „Copa TS“ von Host Tommi Schmitt verstärken. Die 38-Jährige wird neben dem weiteren Neueinsteiger Robin Gosens die aus der Vorsaison gebliebenen Gäste Christoph Kramer, Ex-Nationalspielerin Turid Knaak und Gregor Ryl verstärken.

Esther Sedlaczek, Christoph Kramer und Co. verstärken Tommi Schmitts Podcast

In einem Instagram-Post wurde das neue Team bekanntgegeben. In den Kommentaren wurde die Newcomerin bereits willkommen geheißen. „Sehr starkes Team“, „Let’s go Esther“ und „Wann erste Folge mit Esther?“ sind nur einige der vielen Kommentare.

„Copa TS“ erscheint wöchentlich am Dienstag. In seinem Podcast kündigte Schmitt bereits an: „Ich freue mich sehr darüber, dass Esther Sedlaczek die Copa-TS-Fünferkette verstärkt. Ich finde ihre Auftritte immer sehr gut. Ihre Fragen bei der EM waren auch wieder fantastisch. Ich fand sie wieder großartig in der ARD.“

Auch vor der Kamera standen Sedlaczek und Schmitt bereits gemeinsam. In der vom ZDF ausgestrahlten Sendung „Studio Schmitt“ traten die beiden im vergangenen April zusammen auf.