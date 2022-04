Er ist eine Ikone im Eishockey: Mike Bossy stirbt mit 65 Jahren

Die nordamerikanische Profiliga NHL trauert um die kanadische Eishockey-Ikone Mike Bossy, die im Alter von 65 Jahren einer Lungenkrebs-Erkrankung erlag.

Dies gab NHL-Commissioner Gary Bettman bekannt.

Eishockey: NHL trauert um Ikone Mike Bossy

Torjäger Bossy, der in 752 Vorrundenspielen 573 Tore und 553 Assists verzeichnete, errang mit den New York Islanders Anfang der 1980er-Jahre viermal in Folge den Stanley Cup.

Auch in den Play-offs war Bossy eine tragende Säule und erzielte in 129 Partien 85 Treffer. 1988 hatte der Angreifer wegen Rückenproblemen seine Karriere beendet, Bossy war auch Mitglied in der Hall of Fame.

Das könnte Sie auch interessieren: Maradona-Tod: Gerichts-Akten über „skandalösen“ Krankenhausaufenthalt

Zusammen mit Mittelstürmer Bryan Trottier und Linksaußen Clark Gillies bildete Bossy ein legendäres Sturmtrio in der NHL. (kk/sid)