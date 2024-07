Alles hört auf sein Kommando. Als die MOPO am Dienstag das Gelände des altehrwürdigen Tennis-Stadions am Rothenbaum betritt, herrscht hektisches Treiben überall. Unzählige Trucks und Dutzende Arbeiter wuseln herum, damit dort, wo seit 1887 das Hamburger Tennis-Herz schlägt, alles glänzt bei der Premiere von Enric Molina, dem neuen Turnierdirektor am Rothenbaum. Im Gespräch mit der MOPO gibt er eine Prognose zum Start des verletzten Alexander Zverev ab – und macht Hoffnung auf weitere Stars.