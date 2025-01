Neuer Doppel-Job? Hanning wird Nationaltrainer

Top-Funktionär Bob Hanning ist neuer Nationaltrainer von Italiens Handballern. Der Geschäftsführer der Füchse Berlin folgt im Handball-Entwicklungsland, das bei der Weltmeisterschaft mit dem erstmaligen Sprung in die Hauptrunde und Platz 16 für reichlich Furore sorgte, auf Riccardo Trillini. Nachdem am Freitagmorgen die italienische Tageszeitung Dolomiten über den Paukenschlag berichtet hatte, bestätigten der Verband und die Füchse diesen am Mittag.

„Es war und ist mir immer eine Freude, mitzuhelfen, etwas Großes zu entwickeln. Das weiß jeder von mir und das war in all meinen Funktionen in den vergangenen Jahren der Fall. Jetzt stelle ich mich voller Freude und parallel zu meiner Aufgabe in Deutschland dem neuen Abenteuer Italien“, sagte Hanning. Seine Arbeit in der Hauptstadt wird er fortsetzen.

Hannings erste Station als Nationaltrainer

Für den 56-Jährigen ist es die erste Station als Nationalcoach. Der gebürtige Essener hatte zuletzt den VfL Potsdam von der 3. Liga bis in die Bundesliga geführt, seine Tätigkeit beim Kooperationsklub der Füchse aber im vergangenen Sommer nach dem Aufstieg planmäßig niedergelegt. Rund um die Jahrtausendwende war Hanning unter anderem bei der SG Solingen und dem HSV Hamburg als Trainer tätig. Seine Arbeit im DHB-Präsidium beendete Hanning 2021 nach acht Jahren.

Schon vor eineinhalb Jahren hatte Hanning durchblicken lassen, dass ihn eine Rolle als Talententwickler in einem kleinen Handball-Land reizen würde, um auf die Trainerbank zurückzukehren. Hanning gilt in der Szene als absoluter Fachmann im Formen von (jungen) Spielern, neben seinem Job als Coach wird er auch als Berater des italienischen Verbandes in Sachen Nachwuchs und Entwicklung fungieren.

„Die Weltmeisterschaft hat gezeigt, welches Potenzial in der Mannschaft steckt. Ich freue mich auf die kommenden Wochen, Monate und Jahre. Zusammen können wir eine Menge erreichen“, sagte Hanning am Freitagmittag in Oslo. Mit seiner ersten Station als Nationaltrainer erfülle sich ein „großer Traum. Diesen nun mit den Italienern zu leben, ist mir eine Ehre.“