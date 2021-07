Neue Hoffnung für Hockenheimring: Kommt die Formel 1 doch noch nach Deutschland?

Am 5. Juli startet die Formel 1 in die Saison 2020. Nach acht bestätigten Terminen folgten am Freitag die Absage der Rennen in Baku, Singapur und Suzuka. Damit ergibt sich eine neue Chance für den Hockenheimring, doch noch ein Rennen auszutragen.

Sollte es tatsächlich dazu kommen, dass die Formel 1 in dieser Saison noch ihre Runden in Deutschland drehen sollte, würde man beim Veranstalter eine zeitnahe Entscheidung begrüßen. „Es ist nicht neu, wenn ich sage, dass je später eine Entscheidung fällt, umso schwieriger wird es auch“, sagte Geschäftsführer Jorn Teske.

Hockenheimring als Ersatzkandidat eingeplant

Bereits vor den Absagen von Aserbaidschan, Singapur und Japan hatte Formel-1-Sportchef Ross Brawn darauf hingewiesen, dass es möglich sei, „eine ausgedehnte Europa-Saison mit einem oder zwei weiteren Rennen zu haben“.

Der Hockenheimring steht als Ersatzkandidat auf der Liste der Formel 1, falls weitere Rennen abgesagt werden sollten. „Es ist bekannt, dass wir schnell, gewissenhaft und mit hoher Qualität einen Grand Prix ausrichten können“, warb Teske mit den Vorzügen des Traditionskurses in Nordbaden.

Formel 1: Saisonstart am 5. Juli in Spielberg

Momentan ist der Start der Saison für den 5. Juni in Spielberg geplant. Das letzte Rennen, das terminiert ist, steigt am 6. September in Monza. (mab/dpa)