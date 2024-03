NBA-Star kollabiert in einer Auszeit: Sein Verein gibt ein Update

Es war eine Schrecksekunde: Basketballer-Profi Bismack Biyombo kippt in einer Auszeit um. Der Verein kann danach aber Entwarnung geben.

Basketball-Profi Bismack Biyombo ist nach einem kurzen Kollaps während der NBA-Partie seiner Oklahoma City Thunder bei den Portland Trail Blazers wohlauf. Dies bestätigten die Thunder in der Nacht zum Donnerstag (Ortszeit). Beim 128:120-Erfolg der Thunder hatte der 31-Jährige, der in der Partie der regulären Saison auch zuvor nicht zum Einsatz gekommen war, in einer Auszeit das Bewusstsein verloren und war rückwärts umgefallen.

„Ihm geht es gut. Er ist im Grunde nur ohnmächtig geworden”, sagte Trainer Mark Daigneault. Biyombo habe bereits in der Halbzeit wieder gescherzt. Die Thunder sind das derzeit beste Team der Western Conference und gelten als einer der Titelanwärter in der nordamerikanischen Profiliga. Biyombo wechselte erst im Laufe dieser Spielzeit von den Memphis Grizzlies zu den Thunder. (dpa/vh)