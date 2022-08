NBA-Show in Hamburg: Deutschlands Basketballer stehen im Supercup-Finale

Der Rahmen in der Hamburger Barclays Arena hätte kein anderes Resultat verdient gehabt: Die deutsche Basketball-Nationalmannschaft hat am Freitagabend den erhofft erfolgreichen Auftakt in die 33. Auflage des DBB-Supercups geschafft und Tschechien im Halbfinale mit 101:90 (56:44) besiegt. Im Finale trifft die DBB-Auswahl auf Serbien.

Siebtes Länderspiel in 2022, siebter Sieg – die Vorbereitung auf die Heim-EM im September läuft weiter optimal. Angeführt vom neuen Kapitän Dennis Schröder und dem stark aufspielenden Franz Wagner standen die Zeichen schon zur Halbzeit auf Sieg. Neben den beiden NBA-Stars stand auch Jonas Wohlfarth-Bottermann in der Startaufstellung.

Supercup: DBB-Auswahl besiegt Tschechien

Der Center von den Hamburg Towers konnte aus nächster Nähe mit ansehen, wie Wagner nach 20 Minuten bereits 15 Punkte erzielt hatte – und die Zuschauer mehrfach aufspringen ließ. Da konnte die mitunter fehlende letzte Abstimmung in der deutschen Defensive verkraftet werden.

„Ich glaube, jeder von uns braucht noch ein bisschen Rhythmus, darum geht es aber auch in diesem Spiel“, erklärte Wagner in der Halbzeit – um dann wieder aufzudrehen. Letztlich war der 20-Jährige der mit Abstand beste Werfer des Spiels (26 Punkte). Sonderapplaus gab’s obendrauf.

Schröder und Wagner glänzen für Deutschland

Der gebührte nach Schlusspfiff besonders Wagner, Schröder (16 Punkte, fünf Rebounds) – generell aber der gesamten Mannschaft, bei der Nick Weiler-Babb noch nicht zum Einsatz kam. Der Guard vom FC Bayern war erst Donnerstag zum Team gestoßen und musste noch auf sein Länderspiel-Debüt warten. Das soll im Finale folgen.

Das könnte Sie auch interessieren: Nach EM-Coup: Klosterhalfen setzt sich ganz großes Ziel

In einem packenden Spiel bis zum Schluss hatte sich zuvor Serbien gegen Italien mit 90:86 durchgesetzt. Gegen das Team um Top-Star Nikola Jokic steigt für die DBB-Auswahl am Samstag (18.30 Uhr) also das Finale. Die Siegesserie soll halten.

Basketball: Im Finale geht es gegen Serbien

„Es wird ein physisches Spiel, aber das sind die Partien, die wir brauchen“, sagte Bundestrainer Gordon Herbert und bilanzierte den Halbfinal-Sieg so:. „Offensiv haben wir sehr gut zusammengespielt. Defensiv hatten wir noch zu viele Fehler – und deswegen haben wir noch einiges zu tun.“

Forward Johannes Voigtmann sah das ähnlich: „Wir sind auf dem richtigen Weg, aber es gibt noch viel zu tun. Wir müssen gegen Serbin eine noch bessere Leistung zeigen.“