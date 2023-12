NBA-Klub nach Rekord-Pleite verspottet – Fans fordern: „Verkauft das Team!“

Die Detroit Pistons haben nach ihrer Rekord-Niederlage in der besten Basketballliga der Welt viel Häme einstecken müssen. „Es ist lächerlich“, kommentierte die Zeitung „The Detroit News“ nach dem 112:118 (54:61) am Dienstag (Ortszeit) gegen die Brooklyn Nets.

Es war die 27. Pleite in Serie, kein NBA-Team kassierte zuvor in einer einzelnen Saison solch eine Negativserie. Die Zuschauer in der Little Caesars Arena riefen lautstark: „Sell the team“ (Verkauft das Team).

Detroit Pistons: Monty Williams nimmt sich in die Pflicht

„Niemand möchte, dass so etwas mit ihm verbunden wird“, sagte Pistons-Trainer Monty Williams nach der Partie. „Es liegt wahrscheinlich mehr an mir als an allem anderen. Die Spieler geben ihr Bestes, ich muss sie in die Lage bringen, in der sie sich nicht verkrampft oder schwer fühlen. Aber so sieht es aus, das ist die Realität.“ Williams‘ treffsicherster Spieler war Cade Cunningham mit starken 41 Punkten, die aber auch nicht halfen.

Die Pistons, zuletzt 2004 NBA-Champion und aktuell Letzter der Eastern Conference, warten seit Ende Oktober auf einen Sieg. „Man kann sich nicht davon lösen“, sagte Cunningham. „Es belastet uns jeden Tag.“ Bis zum Negativrekord der Philadelphia 76ers fehlt Detroit noch eine Niederlage – die 76ers hatten 28 Spiele nacheinander verloren, allerdings saisonübergreifend in den Spielzeiten 2014/15 und 2015/16. (aw/dpa)