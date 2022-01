Die nordamerikanische Basketball-Profiliga NBA hat Co-Trainer David Vanterpool von den Brooklyn Nets mit einer 10.000-Dollar-Strafe belegt.

Wie die Liga am Donnerstag (Ortszeit) mitteilte, erhalten zudem auch die Nets eine 25.000-Dollar-Strafe für das Vergehen ihres Assistenten, der am Tag zuvor in der Partie bei den Washington Wizards (119:118) durch eine Ballberührung einen Pass der Gastgeber verhindert hatte.

Das Schiedsrichter-Trio hatte die Situation im Schlussviertel nicht gesehen und die Partie weiterlaufen lassen.

Zudem erhielt auch Nets-Spieler Kyrie Irving eine 25.000-Dollar-Strafe, weil er bei der Partie zuvor bei seinem ehemaligen Club Cleveland Cavaliers (107:114) einen Zuschauer beleidigt hatte. Irving ist nicht gegen Corona geimpft und darf wegen der geltenden Regeln in New York bei Heimspielen der Nets nicht auflaufen.

NBA: Kyrie Irving darf nur auswärts spielen

Der siebenmalige All-Star war deshalb von den Nets zu Saisonbeginn nicht berücksichtigt worden, wurde aber wegen zahlreicher Ausfälle im Dezember reaktiviert und wirkt seit Anfang Januar zumindest bei den Auswärtspartien mit.