Steffi Grafs Sohn debütiert für Deutschland – aber nicht im Tennis

Steffi Grafs Sohn steht schon bald zum ersten Mal für Deutschland auf dem Platz – allerdings nicht mit einem Tennisschläger: Jaden Agassi (23) gibt sein Debüt für die Baseball-Nationalmannschaft, das steht nach der Kaderbekanntgabe am Freitag fest. Der Sohn der Tennis-Legenden Graf (55) und Andre Agassi (54) wird als Pitcher für Deutschland an der WM-Qualifikation im März in den USA teilnehmen.

„Agassi ist ein ziemlicher Tennis-Nachname”, sagte er zuletzt bei WKBN News, „das Ziel ist es, einen Baseball-Nachnamen daraus zu machen.” Geboren in Las Vegas verbrachte Jaden Agassi sein Leben in den USA, er verfolgte trotz der prominenten Eltern nie eine Tenniskarriere.

Agassi: „Baseball war immer mein Sport“

„Baseball war immer mein Sport, ich liebe es, auf dem Platz zu stehen, ich liebe es, auf dem Hügel zu stehen”, sagte er dem Tribune Chronicle: „Ich war schon immer ein Pitcher.” Der Absolvent der University of Southern California spielt aktuell für die Mahoning Valley Scrappers in der US-Nachwuchsliga MLB Draft League.

Beim World Baseball Classic, seit 2011 die offizielle WM, wird im März 2026 wieder der Weltmeister gekürt. Deutschland will sich beim vierten Versuch nun erstmals qualifizieren, 2022 scheiterte das Team vor eigenem Publikum beim Qualifikationsturnier in Regensburg.

In Tucson im US-Bundesstaat Arizona trifft Deutschland auf China (2. März), Brasilien (3. März) und Kolumbien (5. März). Der Erstplatzierte qualifiziert sich direkt, der Zweite und Dritte spielen am 7. März um das zweite Ticket. (sid/mb)