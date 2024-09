Nächstes internationales Tennis-Turnier kommt nach Hamburg

In Hamburg wird bald das nächste internationale Tennisturnier stattfinden. Nach den ATP- und WTA-Turnieren bei den Hamburg Open richtet nun zudem der Hamburger Tennis-Verband (HTV) ab Ende Oktober das mit insgesamt 60.000 US-Dollar dotierte „ITF 75 Ladies Hamburg“ in der Verbandshalle in Hamburg-Horn aus.

Das Turnier um 75 Weltranglistenpunkte und rund 9000 Euro Preisgeld findet vom 27. Oktober bis 3. November in Horn statt. Der Veranstalter verspricht „internationales Tennis der Spitzenklasse“ und ein Rahmenprogramm am Finaltag inklusive Kinder-Events und Rollstuhltennis.

Tennis: ITF 75 Frauen-Turnier kommt nach Hamburg

„Ich bin sehr stolz, dass wir nach dem ATP Challenger im März auch noch ein internationales Damenturnier bei uns in der Hamburger Verbandshalle ausrichten können. Die ECE Ladies Hamburg Open am Rothenbaum haben zudem gezeigt, dass Hamburg Lust auf internationales Damentennis hat“, wird Turnierdirektor Björn Kroll in einer Pressemitteilung zitiert.

Eine Woche vor Start des ITF 75 (17. bis 20. Oktober) richtet der Verband zudem ein „Wildcard-Turnier“ aus, bei dem sich der Sieger eine Wildcard für das 32 Spielerinnen starke Hauptfeld erspielen kann. Der Eintritt für das Turnier ist nach Verbandsangaben an allen Tagen frei.