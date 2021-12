In einem Podcast sprach Jan Ullrich zuletzt offen über seinen drogen- und alkoholbedingten Absturz und versicherte, sich mittlerweile stabilisiert zu haben. Nun ist der ehemalige Radrennfahrer aber offenbar rückfällig geworden.

Wie die „Bild“ berichtet, weilte Ullrich zuletzt auf Kuba und habe dort unter anderem seinen Geburtstag gefeiert – offenbar mit Konsequenzen.

Demnach sei es bei der Rückkehr aus dem karibischen Inselstaat zu einem Relaps beim 48-Jährigen gekommen, woraufhin er das Flugzeug in Mexiko verlassen und umgehend ins Krankenhaus gebracht werden musste.

Dabei hatte Ullrich noch vor Kurzem offen über die Dramatik seines Absturzes vor wenigen Jahren gesprochen und dabei betont, mittlerweile stabil zu sein. Damals sei er „auf dem Weg“ von Marco Pantini gewesen, den man im Jahr 2004 nach einer Kokain-Überdosis tot im Hotelzimmer auffand.

Ullrich sprach erst kürzlich von neuer Lebensweise

Mittlerweile habe er seine Lebensweise jedoch umgestellt: „Ich trinke Wasser, meine Freundin kocht sehr gesund für mich.“ Er erklärte: „Ich hatte lange Zeit vergessen, was gut für mich ist: Familie, Kinder, Liebe, Radfahren, Freunde. Das war mein Problem.“

Weitere Therapie in der Schweiz – Unterstützung von Lance Armstrong

Nun folgte also offenbar der tragische Verfall in alte Muster. Jetzt, so der Plan laut „Bild“, solle Ullrich in einer Schweizer Klinik eine erneute Therapie beginnen. Als tatkräftiger Unterstützer des Tour-de-France-Siegers von 1997 erweist sich dabei dessen ehemaliger Erzrivale Lance Armstrong.

Mit dem US-Amerikaner nahm Ullrich bereits den besagten Podcast auf und bekam nach seinem Rückfall in Mexiko bereits Besuch vom 50-Jährigen. Auch für die Therapie in der Schweiz habe Armstrong seine Unterstützung zugesichert.