„Die schlimmsten Kopfschmerzen, die ich je hatte“: Hamburger Tennis-Ass hat Corona

Hamburgs beste Tennisspielerin Tamara Korpatsch ist nach ihrem Aus in Wimbledon positiv auf das Coronavirus getestet worden und muss vorerst erkrankt aussetzen.

„Ich habe hohes Fieber, Halsschmerzen und die schlimmsten Kopfschmerzen, die ich jemals hatte“, schrieb die 27-Jährige aus Kaltenkirchen am Samstag bei Instagram. Sie werde die nächsten Tage in Quarantäne verbringen. Korpatsch zog ihre Teilnahme beim WTA-Turnier im französischen Contrexeville, das am Montag beginnt, zurück.

Korpatsch war in Wimbledon in der ersten Runde gegen die Britin Heather Watson ausgeschieden. Bei dem Grand-Slam-Turnier waren zunächst die früheren Finalisten Matteo Berrettini aus Italien und Marin Cilic aus Kroatien corona-positiv getestet worden, beide konnten nicht zu ihren Erstrunden-Partien antreten. Der Spanier Roberto Bautista Agut hatte aus diesem Grund anschließend vor seinem Zweitrunden-Match zurückziehen müssen.

Beim Rasen-Klassiker gibt es keine Corona-Einschränkungen und beispielsweise keine Pflicht zum Tragen einer Maske oder zu Selbsttests für Zuschauer, Spieler und Beschäftigte. (dpa/mvp)