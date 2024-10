Nach Verletzung im HSVH-Spiel: Handball-Star Knorr verpasst auch Länderspiele

Spielmacher Juri Knorr wird Deutschlands Handballern in den anstehenden Spielen der EM-Qualifikation nun doch fehlen – auch die Rhein-Neckar Löwen müssen wie anfangs befürchtet „noch mehrere Wochen“ ohne den Nationalspieler auskommen.

„Der im Hamburg-Heimspiel vor rund 20 Tagen gebrochene linke Daumen braucht weiterhin Ruhe zur Heilung, wodurch der 24-Jährige auch den Anfang November anstehenden Nationalmannschafts-Lehrgang verpassen wird“, schrieb der Mannheimer Bundesliga-Klub am Samstag auf seiner Homepage.

Juri Knorr verletzte sich im Spiel gegen den HSV Hamburg

Knorr hatte sich die Verletzung am 7. Oktober im Heimspiel gegen den HSV Hamburg zugezogen und anschließend selbst von einer längeren Ausfallzeit gesprochen. In der Folge hatte aber die Hoffnung bestanden, Knorr könne früher auf das Feld zurückkehren – so berief auch Bundestrainer Alfred Gislason den Rechtshänder in das 18-köpfige Aufgebot für den Doppelpack in der EM-Qualifikation gegen die Schweiz in Mannheim (7. November) und in der Türkei (10. November). Doch nun folgte die Absage.

Der Olympia-Silbermedaillengewinner nimmt bei den Löwen sowie in der deutschen Nationalmannschaft eine Schlüsselrolle im Rückraum ein. Mit dem DHB-Team will der Mittelmann bei der WM in Dänemark, Norwegen und Kroatien (14. Januar bis 2. Februar) mit um die Medaillen kämpfen. (aw/sid)