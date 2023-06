Nach Tod von Ex-Radprofi Rebellin: Deutscher Lkw-Fahrer festgenommen

Im Zusammenhang mit dem Unfalltod des früheren Radprofis Davide Rebellin im vergangenen Jahr ist ein deutscher Lkw-Fahrer festgenommen worden. Dies teilte die italienische Staatsanwaltschaft am Samstag mit.

Der Mann, Angestellter eines Unternehmens im Münsterland, habe Rebellin am 30. November 2022 in der Gemeinde Montebello Vicentino in der Region Venetien mit seinem Fahrzeug gerammt und sei weitergefahren. Der 51-jährige Rebellin, bekannt als Sieger zahlreicher Klassiker, war auf der Stelle tot.

Davide Rebellin bei einem seiner letzten Rennen im Juni 2022 imago/Sirotti Davide Rebellin bei einem seiner letzten Rennen im Juni 2022

Anklage wegen fahrlässiger Tötung und unterlassener Hilfeleistung

Der Fahrer wurde am Donnerstag festgenommen und in Münster in Untersuchungshaft genommen, bis die deutsche Justiz über seine Überstellung an die italienischen Behörden entschieden hat. Der Mann wird wegen fahrlässiger Tötung und unterlassener Hilfeleistung für eine Person in Gefahr angeklagt.

Das sagen die Ermittler über den tödlichen Unfall von Rebellin

„Der Tod von Davide Rebellin ist ausschließlich auf ein Zusammenspiel von Versäumnissen des Verdächtigen beim Führen seines Lastkraftwagens in den Augenblicken vor dem Aufprall zurückzuführen“, schrieb der mit den Vorermittlungen beauftragte Magistrat in seinen Schlussfolgerungen.

Die Ermittler identifizierten den Fahrer anhand von Überwachungskameras, die in der Nähe des Unfallorts installiert waren. Die Ermittlungen ergaben weiter, dass die mutmaßlichen Kontaktstellen des Fahrrads und des Opfers auf dem Lkw mit einem „konzentrierten Reinigungsmittel“ gereinigt wurden.