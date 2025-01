Nach Silvester-Nacht mit Freundin Sophia Thomalla: Hiobsbotschaft für Zverev

Der verletzungsbedingte Verzicht von Alexander Zverev ist für die deutsche Tennis-Auswahl beim United Cup im Viertelfinale nicht aufzufangen. Die Nummer zwei der Welt muss schnell wieder fit werden.

Statt froh und gesund ins neue Jahr zu starten, plagt sich Alexander Zverev wenige Wochen vor dem ersten Tennis-Höhepunkt der neuen Saison mit einer Verletzung herum. Ohne den angeschlagenen Weltranglistenzweiten verlor die deutsche Auswahl im Viertelfinale in Perth 1:2 gegen Kasachstan. Damit ist bei dem Team-Wettbewerb in Australien ein Jahr nach dem überraschenden Titelgewinn vorzeitig Schluss.

Alexander Zverev verletzt sich vor den Australian Open

Für Zverev ist die Bizeps-Zerrung anderthalb Wochen vor den Australian Open in Melbourne allerdings die deutlich schlechtere Nachricht. Für den Hamburger rückte Daniel Masur nach und verlor gegen Alexander Shevchenko trotz ordentlicher Gegenwehr 7:6 (7:5), 2:6, 2:6.

Nach dem vorherigen 3:6, 1:6 von Laura Siegemund gegen die Weltranglistensechste Elena Rybakina stand das Aus damit schon fest. Der 6:2, 6:2-Erfolg von Siegemund und Tim Pütz im abschließenden Mixed gegen Zhibek Kulambayeva und Dmitry Popko war nur noch ein kleines Trostpflaster. Die Endrunde in Sydney findet diesmal ohne deutsche Beteiligung statt.

Zverev verfolgt die Spiele von der deutschen Bank aus

Wie schlimm die Bizeps-Zerrung ist, von der die Organisatoren in Perth erst kurz vor dem zweiten Einzel informierten, war zunächst nicht klar. Zverev verfolgte in der von australischer Sommersonne durchfluteten Arena von der deutschen Team-Bank aus gemeinsam mit seinem Vater und Trainer das Geschehen.

Ob er nun länger pausieren muss oder die Absage nicht mehr war als eine reine Vorsichtsmaßnahme, muss sich noch zeigen. Das große Ziel ist und bleibt auch im Jahr 2025 der lang ersehnte Gewinn des ersten Grand-Slam-Titels.

Zverev hatte das Feuerwerk mit Sophia Thomalla verfolgt

Bei den Siegen in der Vorrunde gegen Brasilien und China gewann der 27-Jährige seine Einzel gegen Thiago Monteiro und Zheng Zhizhen und wirkte dabei schon in guter Form. Mit Siegemund holte er im Mixed gegen China den entscheidenden Punkt zum Sieg. „Wir wollen die Welle vom letzten Jahr weiter reiten“, kündigte er danach an, doch daraus wird nun nichts mehr.

Alexander Zverev und Sophia Thomalla posteten bei Instagram, wie sie das Silvester-Feuerwerk in Perth beobachten. Instagram/@ alexzverev123 Alexander Zverev und Sophia Thomalla posteten bei Instagram, wie sie das Silvester-Feuerwerk in Perth beobachten.

Zverev hatte die Tage in Perth augenscheinlich genossen und fühlte sich auch außerhalb des Platzes sehr wohl. Er berichtete vom Besuch touristischer Attraktionen und postete bei Instagram Bilder vom Silvester-Feuerwerk in der Metropole an der westaustralischen Küste, das er Arm in Arm mit seiner Freundin Sophia Thomalla verfolgte.

Die Partie gegen Kasachstan begann dann schon um 10 Uhr Ortszeit in glühender Hitze, den Halbfinal-Einzug feierte das kasachische Team stürmisch. Der United Cup ist für viele Tennisprofis der Einstieg in die neue Saison und zugleich eine wichtige Vorbereitung für die Mitte Januar 2025 beginnenden Australian Open. (mp/dpa)