Die erst 18 Jahre alte Boxerin Jeanette Zacarias Zapata aus Mexiko ist fünf Tage nach einem Kampf gestorben. Sie erlag am Donnerstag um 15.45 Uhr (Ortszeit) ihren schweren Kopfverletzungen, die Zapata am Samstagabend im Duell gegen Marie-Pier Houle (31) aus Kanada im Stade IGA in Montreal erlitten hatte. Das teilte Veranstalter Groupe Yvon Michel mit.

„Mit großer Trauer haben wir von einer Vertreterin ihrer Familie erfahren, dass Jeanette Zacarias Zapata heute Nachmittag um 15.45 Uhr verstorben ist“, schrieb Yvon Michel am Donnerstagabend auf Twitter. „Das gesamte Team ist von dieser schmerzlichen Ankündigung sehr betroffen. Wir möchten ihrer Familie, ihren Angehörigen, Freunden und insbesondere ihrem Ehemann Jovanni Martinez, der bis zu ihren letzten Momenten an ihrem Bett war, unser aufrichtiges Beileid aussprechen.”

Zapata hatte Ende der vierten Runde mehrere schwere Kopftreffer hinnehmen müssen. Noch im Ring fing sie an zu krampfen, ehe sie in ein Krankenhaus gebracht wurde. Dort versetzten die Ärzte sie in ein künstliches Koma, doch die Verletzungen waren zu schwer.

Marie-Pier Houle, die zur Siegerin der Begegnung erklärt worden war, sagte kurz nach dem Kampf in einem Interview: „Das ist nicht das, was man sehen will. Ich wollte definitiv den KO erzielen, aber ich hätte es vorgezogen, dass sie auf den Beinen ist und nicht auf einer Trage liegt. Ich drücke die Daumen, dass alles gut geht.“ (dpa/seb)