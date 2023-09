Nach Schlag bei der WM: Basketball-Star muss Niere entfernt werden

Dem serbischen Basketball-Nationalspieler Borisa Simanic ist während der Weltmeisterschaft in Manila eine Niere entfernt worden. Dies sei nötig gewesen, nachdem es bei einer Operation Komplikationen gegeben hatte, wie der serbische Verband SRB am Montag mitteilte. Ursache für den medizinischen Eingriff war eine Situation während des ersten WM-Spiels der Serben in der philippinischen Hauptstadt gegen den Südsudan.

Der 25 Jahre alte Simanic hatte in der Begegnung von einem Gegenspieler einen Schlag in die Nierengegend bekommen und konnte beim 115:83-Sieg anschließend nicht mehr eingesetzt werden. Der Profi vom spanischen Club Basket Saragossa wurde in ein Krankenhaus eingeliefert und in der Nacht vom 30. auf den 31. August erstmals operiert.

Komplikationen bei Operation von Borisa Simanic

Dabei habe Simanic viel Blut verloren, erklärte Trainer Svetislav Pesic. Nach dem Eingriff wurden Probleme festgestellt, die einen weiteren Eingriff nötig machten. Bei diesem wurde am Sonntag schließlich das Organ entfernt.

„Wir erwarten und wünschen uns, dass nach dieser Operation der postoperative Verlauf reibungslos verläuft“, sagte der serbische Mannschaftsarzt Dragan Radovanovic in einer auf der Plattform X, vormals Twitter, verbreiteten Verbandserklärung. (dpa/fs)