Nach Scherz über Bayern-Fußballer: Das sagt Bundestrainer Herbert über neuen Job

Weltmeister-Trainer Gordon Herbert wechselt nach Olympia zum FC Bayern. Die Liga ermöglicht den Coup, indem sie eine gerade erst beschlossenen Regel kippt.

Ehe Gordon Herbert am Donnerstagnachmittag zum Olympia-Training seiner Weltmeister den Salle Maurice Herzog in Lille betrat, hatte sein künftiger Klub schon ganze Arbeit geleistet. Der FC Bayern tauschte das Bundesverdienstkreuz in der mit blauem Samt gepolsterten Ehrenschachtel auf einem Instagram-Foto mit dem lächelnden Bundestrainer kurzerhand durch ein Vereinswappen aus – und fertig war die Basketball-Sensation. Der Kanadier Herbert, der Dennis Schröder und Co. in Paris zur ersten deutschen Olympia-Medaille in seinem Sport führen soll, übernimmt danach den Double-Sieger.

Gordon Herbert: „Ich komme mit vollem Herzen“

„Ich komme mit vollem Herzen und ganzer Seele“, wurde der 65-Jährige in einer Mitteilung der Münchner zitiert, in der er versprach: „Das ist ein besonderer Moment, für den ich mich aufopfern werde.“ Zugleich war Hebert wie alle Beteiligten bemüht, den Fokus sofort wieder auf die historische Mission Edelmetall zu lenken. „So stolz ich darüber bin, zu den Bayern zu kommen, so 100-prozentig liegt gerade meine Konzentration ausschließlich auf dem Nationalteam“, behauptete er. Nichts soll das Happy End nach EM-Bronze 2022 und WM-Gold 2023 gefährden.

Dieser Wille war auch aus den Aussagen der Bayern-Bosse herauszulesen. „Gordon Herbert war unsere absolute Wunschlösung“, sagte Präsident Herbert Hainer über den Nachfolger von Pablo Laso, der den Klub Ende Juni nach nur einem Jahr „aus familiären Gründen“ überraschend verlassen hatte. „Wir sind überzeugt, dass wir mit ihm unsere ambitionierten Ziele erreichen werden“, ergänzte Hainer, ehe er Herbert und dem Nationalteam „einen grandiosen Auftritt in Paris“ wünschte. Geschäftsführer Marko Pesic sagte: „Wir sind alle zusammen die größten Fans dieser Gruppe, die unserem Sport zuletzt so viel gegeben hat.“

Gordon Herbert: Neue Regelung verhilft ihm zu neuem Job

Dass Herbert diese Gruppe verlassen wird, ist seit Mai bekannt; seitdem gab es immer wieder Spekulationen über ein mögliches Engagement in München. Anfang Juli hatte Herbert noch verneint, dass ihn die Bayern kontaktiert hätten und witzelnd angefügt, er sei „enttäuscht“, dass sie ihm nicht den Posten als Fußball-Chefcoach angetragen hätten.

Dass er nun bei den Basketballern überhaupt bis 2026 unterschreiben konnte, liegt auch an einer Entscheidung der Bundesliga. Diese teilte nach einer digitalen Tagung ebenfalls am Donnerstag mit, sie habe die erst im Mai geschaffene Regelung, wonach auch für Bundestrainer vor einem Vereinsengagement eine dreimonatige Karenzzeit gelte, wegen „erheblicher“ rechtlicher Bedenken kassiert.

Zwei Tage vor dem deutschen Olympia-Auftakt am Samstag (13.30 Uhr) gegen Japan war damit der Weg für den auch anderswo heiß begehrten Herbert nach München frei. Dort soll er die Bayern, die ihre EuroLeague-Spiele mit der Premiere am 3. Oktober gegen Real Madrid künftig im neuen SAP Garden bestreiten werden, auch international weiter nach oben führen. Pesic nannte seine Verpflichtung „naheliegend, weil er schon einen Teil der Spieler und die Liga kennt“. Vier der deutschen Olympia-Starter tragen wie künftig ihr Chef das ruhmreiche Bayern-Wappen. (sid/mg)