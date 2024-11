Nach Ludwigs Karriereende: Lippmann findet neue Partnerin und holt Gold-Coach

Beachvolleyballerin Louisa Lippmann hat nach dem Karriereende von Rio-Olympiasiegerin Laura Ludwig eine neue Partnerin gefunden. Die 30-Jährige wird künftig an der Seite von Linda Bock an den Start gehen. Die ehemalige Außenangreiferin des Bundesligisten SSC Palmberg Schwerin wechselte im Sommer wie Lippmann vor zwei Jahren aus der Halle in den Sand.

Das neue Duo nimmt die Olympischen Spiele 2028 in Los Angeles ins Visier und wird dabei von Erfolgscoach Jürgen Wagner betreut, der Julius Brink und Jonas Reckermann 2012 sowie Ludwig und Kira Walkenhorst 2016 zu Olympia-Gold führte. Ergänzt wird das Trainerteam durch Finn Schwarmann und Grzegorz Fijalek.

Passt sowohl auf als auch neben dem Platz

„Ich kenne Linda aus meiner Hallenvolleyball-Zeit. Es passt bei uns nicht nur auf dem Feld sondern auch neben dem Platz”, sagte Lippmann. Die ehemalige Hallen-Nationalspielerin hatte mit Ludwig im vergangenen Jahr EM-Bronze gewonnen und sich im Sommer für die Olympischen Spiele in Paris qualifiziert, war dort allerdings in der Gruppenphase gescheitert. Im Anschluss hatte Ludwig ihr Karriereende verkündet, das Duo hatte im September zum Abschluss Silber bei den Deutschen Meisterschaften gewonnen.

Sie sei Ludwig „sehr dankbar”, die gesammelten Erfahrungen könne sie nun weitergeben, sagte Lippmann: „Ich schaue dem Projekt mit Linda total gespannt entgegen.” (sid)